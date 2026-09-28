Путин оценил удобство онлайн-голосования на выборах

Трёхдневный формат выборов и электронные сервисы сделали голосование удобнее для граждан. Президент России Владимир Путин отметил доступность онлайн-голосования и других цифровых возможностей.

«Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан. Имею в виду и трехдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов», — сказал он.

Путин говорил об этом на встрече с руководителями политических партий, которые получили мандаты в Государственной думе по итогам выборов. В России голосование на выборах прошло с 18 по 20 сентября. Федеральной платформой дистанционного электронного голосования воспользовались более 3,6 млн человек, итоговая явка на ней составила 90,87%.

Напомним, глава государства встретился с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Они обсудили итоги выборов и ход избирательной кампании. Также Путин проводит встречу с руководителями пяти парламентских партий.