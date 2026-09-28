Путин: Парламентские партии внесли вклад в укрепление суверенитета России

Все парламентские партии по итогам прошедших выборов подтвердили свой статус и внесли вклад в укрепление политической системы России. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями думских фракций в Кремле.

Глава государства поздравил участников встречи и их сторонников с результатами избирательной кампании.

«Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности», — сказал Путин.

Президент также поздравил представителей партий с достигнутыми на выборах результатами. Оценку вклада фракций в укрепление суверенитета и стабильности он дал именно в контексте завершившейся парламентской кампании.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва прошли с 18 по 20 сентября. Перед голосованием Путин называл парламентские выборы значимым событием и подчёркивал важность свободного волеизъявления граждан.

Ранее Life.ru сообщал, что Центризбирком официально утвердил итоги выборов в Госдуму. Все пять партий, представленных в нижней палате парламента предыдущего созыва, сохранили парламентское представительство.