Путин: Россия будет «сама всех давить» в ответ на такие попытки извне

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сама будет оказывать давление в ответ на внешние попытки сдерживания. Реплика прозвучала на встрече с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачёвым.

Глава госкорпорации рассказал президенту о настрое коллектива на дальнейшее развитие и движение вперёд несмотря на внешнее давление. Лихачёв сказал, что чем крепче их будут давить, тем выше будет результат, и он в этом совершенно уверен.

«Мы сами всех будем давить», — ответил Путин.

Встреча прошла 28 сентября в Кремле, в День работника атомной промышленности. Путин также поздравил сотрудников отрасли с профессиональным праздником и отметил достигнутые ею результаты. Во время разговора президент сообщил, что доля атомной генерации в российской энергетике уже превысила 20%. По его словам, поставленная ранее цель увеличить показатель с 16% до 20% выполнена.