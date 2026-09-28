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Регион
Опубликовано 28 сентября, 18:04

Путин: Россия будет «сама всех давить» в ответ на такие попытки извне

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сама будет оказывать давление в ответ на внешние попытки сдерживания. Реплика прозвучала на встрече с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачёвым.

Глава госкорпорации рассказал президенту о настрое коллектива на дальнейшее развитие и движение вперёд несмотря на внешнее давление. Лихачёв сказал, что чем крепче их будут давить, тем выше будет результат, и он в этом совершенно уверен.

«Мы сами всех будем давить», — ответил Путин.

Встреча прошла 28 сентября в Кремле, в День работника атомной промышленности. Путин также поздравил сотрудников отрасли с профессиональным праздником и отметил достигнутые ею результаты. Во время разговора президент сообщил, что доля атомной генерации в российской энергетике уже превысила 20%. По его словам, поставленная ранее цель увеличить показатель с 16% до 20% выполнена.

Новые АЭС и 38 энергоблоков: как Россия будет развивать атомную энергетику после совещания у Путина
Новые АЭС и 38 энергоблоков: как Россия будет развивать атомную энергетику после совещания у Путина

Ранее Life.ru сообщал, что Путин назвал атомную промышленность одной из ключевых отраслей России и отметил её большие успехи. На встрече с Лихачёвым глава государства также предложил обсудить дальнейшие планы «Росатома».

Главные решения российских властей и заявления руководства страны — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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