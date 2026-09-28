Путин оценил уникальные разработки Росатома

Президент России Владимир Путин заявил, что Росатом располагает технологиями, которых нет больше ни у кого в мире. Об этом глава государства сказал на встрече с генеральным директором госкорпорации Алексеем Лихачёвым.

Путин обратил внимание, что Россия сейчас строит за рубежом больше атомных энергоблоков, чем другие страны, и использует при этом современные технологические решения.

«Часто таких технологий нет ни у кого, кроме как у Росатома», — заявил президент.

Глава государства также отметил хорошие экономические показатели корпорации, развитие технологий и перспективы дальнейшей работы. Росатом, согласно собственной отчётности, занимает первое место в мире на рынке обогащения урана и входит в тройку крупнейших игроков в добыче урана и производстве ядерного топлива.

Одним из направлений, которые российская атомная отрасль называет уникальными, остаются реакторы на быстрых нейтронах. Ранее Life.ru сообщал, что промышленная эксплуатация таких реакторов сегодня ведётся только в России. Алексей Лихачёв отмечал, что эти установки должны стать частью атомной энергетики четвёртого поколения, предполагающей замыкание ядерного топливного цикла.