Президент России Владимир Путин передал 100% долей в уставном капитале табачной компании «Петро», принадлежащих структуре международной группы Japan Tobacco International (JTI), во временное управление АО «Промышленные активы». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, речь идёт о доле в российском ООО «Петро», которой владеет компания JTI Investments Sarl. Новым временным управляющим назначено акционерное общество «Промышленные активы».

«100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Петро", принадлежащих ДжейТиай Инвестментс Сард (JTI Investments Sarl)», — говорится в тексте указа.

ООО «Петро» связано с одной из крупнейших табачных фабрик России, расположенной в Санкт-Петербурге. Предприятие входит в структуру JTI, выпускающей сигареты под международными брендами Winston, Camel, LD и другими.

При этом документ касается долей конкретного юридического лица — ООО «Петро». О передаче всех российских предприятий табачной группы во временное управление в приведённой части указа не говорится.