Американские компании в РФ избежали участи европейских? Песков объяснил позицию Москвы

Россия принимает решения в отношении активов иностранных компаний, руководствуясь исключительно собственными интересами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что американские предприятия значительно реже европейских переходят под временное управление.

«И в этой связи РФ руководствуется исключительно собственными интересами и будет делать так и дальше», — подчеркнул представитель Кремля.

Поводом для вопроса стала публикация Reuters, согласно которой российские власти проявляют большую сдержанность в отношении американского бизнеса на фоне переговоров Москвы и Вашингтона. Агентство утверждает, что такой подход позволяет не осложнять двусторонние контакты, в том числе обсуждение возможного экономического сотрудничества.

Ранее США продлили до 21 ноября разрешение на переговоры о продаже зарубежных активов «Лукойла». Соответствующее решение приняло Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина. Прежняя лицензия действовала до 22 октября, однако Вашингтон предоставил потенциальным покупателям дополнительный месяц для обсуждения условий сделки.