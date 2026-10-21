США продлили разрешение на переговоры о продаже активов «Лукойла» до 21 ноября

Министерство финансов США продлило до 21 ноября действие генеральной лицензии, разрешающей переговоры о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Обновлённый документ опубликован Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Ранее срок действия разрешения истекал 22 октября. Теперь участники потенциальной сделки получили дополнительный месяц для обсуждения условий продажи или передачи зарубежного бизнеса компании.

Лицензия распространяется на операции, связанные с переговорами о продаже, отчуждении или передаче Lukoil International GmbH и принадлежащих ей активов.

Первоначально лицензия действовала до 17 января 2026 года, после чего американские власти неоднократно продлевали её срок.

В октябре 2025 года Минфин США включил «Лукойл», «Роснефть» и 34 дочерние структуры двух компаний в санкционный список. Для обсуждения возможного изменения собственников зарубежных активов «Лукойла» Вашингтон предусмотрел отдельный разрешительный механизм.