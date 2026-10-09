«Лукойл» рекомендовал дивиденды в 535 рублей на акцию за 9 месяцев

Совет директоров «Лукойла» предложил выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года — 535 рублей на каждую обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Получить выплаты смогут те, кто будет числиться в реестре акционеров на 9 декабря 2026 года. Окончательное решение примут на внеочередном собрании акционеров: оно пройдёт заочно 20 ноября, а круг участников определят по состоянию реестра на 26 октября.

Деньги номинальным держателям и доверительным управляющим, работающим профессионально на рынке ценных бумаг, предполагается перечислить до 22 декабря 2026 года. Остальным владельцам акций выплаты поступят до 21 января 2027 года.

За весь 2025 год акционеры «Лукойла» получили 675 рублей на бумагу: 397 рублей промежуточных и 278 рублей финальных. Годом ранее, по итогам 2024-го, выплата оказалась заметно выше — 1055 рублей на акцию. Всего уставный капитал компании насчитывает 692 865 762 обыкновенные акции.

На новость рынок отреагировал снижением. К 10:25 по московскому времени бумаги компании дешевели на 0,28%, торгуясь по 5617 рублей. После публикации о рекомендации по дивидендам падение усилилось: к 10:31 акции теряли уже 1,94% и опускались до 5523,5 рубля.

Как ранее сообщал Life.ru, акционеры «Татнефти» одобрили промежуточные дивиденды за первую половину 2026 года в размере 32,88 рубля на акцию. Общая сумма выплат оценивалась примерно в 76,5 миллиарда рублей. Право на деньги получили держатели бумаг, зафиксированные в реестре на 13 октября, причём выплаты предусмотрели как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям.