Сделка «Лукойла» с Carlyle по продаже зарубежных активов сорвалась

Соглашение «Лукойла» с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже Lukoil International GmbH, владеющей зарубежными активами российской компании, истекло в конце июля. Сделка не получила необходимого одобрения властей США, говорится в отчёте Lukoil International.

После этого «Лукойл» продолжил переговоры с другими потенциальными покупателями. В компании заявили, что сейчас обсуждения возможной продажи группы Lukoil International GmbH идут сразу с несколькими заинтересованными сторонами.

«В настоящее время ведутся интенсивные переговоры с другими заинтересованными сторонами о возможном приобретении группы LIG», — говорится в отчёте.

Отдельно рассматривается судьба проекта «Западная Курна — 2» в Ираке. При одобрении американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) компания Lukoil Mid-East через Lukoil International Upstream Holding сможет передать 75% участия в месторождении иракской Basra Oil Company. Соответствующий договор был заключён 23 февраля.

При этом в Lukoil International пока не могут оценить, какие дочерние компании и проекты группы будут проданы единым пакетом, а какие могут перейти к другим покупателям отдельно.

Руководство рассчитывает завершить переговоры и передать Lukoil International новому владельцу. До этого момента компания ожидает продления необходимых лицензий.

«Лукойл» объявил о намерении продать международные активы после включения компании в санкционные списки Великобритании и США. В январе было объявлено о соглашении с Carlyle, однако в него не вошли проекты в Казахстане. Тогда же «Лукойл» подчёркивал, что договорённость не является эксклюзивной и переговоры с другими потенциальными покупателями продолжаются.