Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды: Компания выплатит около 76,5 млрд рублей

Акционеры «Татнефти» утвердили промежуточные дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 32,88 рубля на одну акцию. Общий объём выплат составит около 76,5 млрд рублей, сообщили в компании.

Право на получение дивидендов получат акционеры, которые будут значиться в реестре компании на 13 октября. Выплаты предусмотрены как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям. До этого совет директоров «Татнефти» рекомендовал именно такой размер дивидендов по итогам первого полугодия — 32,88 рубля на акцию.

Согласно дивидендной политике компании, на выплаты направляется не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО — в зависимости от того, какой показатель окажется выше. За первое полугодие чистая прибыль «Татнефти» составила 152,98 млрд рублей по РСБУ и 165,46 млрд рублей по МСФО.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин призвал компании осторожно распоряжаться дополнительными доходами на фоне роста нефтяных котировок. Президент предостерёг бизнес от стремления «проесть» конъюнктурную прибыль, в том числе направив её целиком на дивиденды, и призвал учитывать необходимость дальнейших инвестиций и устойчивости компаний.