Путин переназначил Михаила Птицына председателем Мосгорсуда на шесть лет

Президент России Владимир Путин переназначил Михаила Птицына председателем Московского городского суда ещё на шесть лет. Соответствующее решение закреплено в указе главы государства, он опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Документ также предусматривает назначение Дениса Шаповалова заместителем руководителя Мосгорсуда. Таким образом, президент одновременно утвердил кандидатуры на две руководящие должности в столичной судебной системе.

Птицын возглавляет Московский городской суд с лета 2020 года. До перехода на этот пост он руководил Северо-Кавказским окружным военным судом. В мае 2026-го Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала сохранить за ним нынешнюю должность на следующий срок.

Кроме того, Птицын является председателем Совета судей Российской Федерации. Этот пост он занял в декабре 2025 года, получив поддержку коллег на пленарном заседании.

Согласно российскому законодательству, руководителей судов городов федерального значения назначают на шестилетний период. При этом ограничений на количество повторных назначений не предусмотрено. Поэтому председатель может продолжать работу после окончания предыдущего срока при утверждении его кандидатуры.

Ранее Владимир Путин назначил главу РСПП Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей, следует из указа президента. Шохин возглавляет РСПП с 2005 года и в марте 2026-го был переизбран, а ранее занимал пост министра труда РСФСР, вице-премьера и главы Минэкономики, был депутатом Госдумы трёх созывов и первым зампредом палаты.