Путин поручил дать учёным доступ к ПО на базе российского ИИ

Учёные должны получить доступ к программному обеспечению, которое использует отечественные технологии искусственного интеллекта. Президент России Владимир Путин поручил разработать механизм такого доступа и определить источники его финансирования. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Выработать механизм предоставления научным работникам доступа к программному обеспечению, функционирующему с применением российских технологий искусственного интеллекта, определив источники финансового обеспечения такого доступа», — указано в перечне.

Поручение Путин дал после заседания Совета по науке и образованию. Глава государства ожидает доклад о выполнении этой задачи до 1 марта 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал, что российский восьмиядерный процессор «Эльбрус» впервые применили в системе управления ракеты-носителя «Союз-5». Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отмечал, что разработчикам пришлось не только заменить зарубежные комплектующие, но и самостоятельно создать аппаратную часть и необходимое программное обеспечение.