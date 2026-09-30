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Опубликовано 30 сентября, 21:58

Путин поручил дать учёным доступ к ПО на базе российского ИИ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Учёные должны получить доступ к программному обеспечению, которое использует отечественные технологии искусственного интеллекта. Президент России Владимир Путин поручил разработать механизм такого доступа и определить источники его финансирования. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Выработать механизм предоставления научным работникам доступа к программному обеспечению, функционирующему с применением российских технологий искусственного интеллекта, определив источники финансового обеспечения такого доступа», — указано в перечне.

Поручение Путин дал после заседания Совета по науке и образованию. Глава государства ожидает доклад о выполнении этой задачи до 1 марта 2027 года.

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Лия Мурадьян
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