Путин поручил проработать изменение поисковой выдачи по запросам об абортах

В России могут изменить поисковую выдачу по запросам об абортах, чтобы первыми пользователи видели сайты организаций, оказывающих помощь женщинам. Подготовить соответствующие предложения Владимир Путин поручил правительству по итогам майского заседания Совета по демографической и семейной политике, следует из материалов Кремля.

Речь идёт о приоритетном отображении ресурсов, предоставляющих социальную поддержку тем, кто решает вопрос о сохранении беременности. Кабмин должен проработать механизм такого индексирования и представить свои рекомендации до 15 декабря.

Инициатива ранее прозвучала от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она предложила перестроить алгоритмы так, чтобы при поиске клиник для искусственного прерывания беременности сначала появлялась информация о государственных центрах поддержки семьи, социальных службах и организациях помощи женщинам в трудной жизненной ситуации. Сайты медицинских учреждений при таком подходе должны располагаться ниже и содержать сведения о возможных последствиях процедуры для здоровья.

Ещё одно президентское поручение касается развития территорий с учётом демографических задач. Правительству необходимо представить предложения по реализации соответствующих проектов в регионах. Они должны предусматривать комплексное обустройство населённых пунктов, включая транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуру. Для этой работы установлен тот же срок — 15 декабря.

За последние 15 лет количество зарегистрированных в России абортов сократилось более чем в четыре раза. Если в 2010 году их насчитывалось 1,01 миллиона, то по итогам 2025-го показатель снизился до 235,7 тысячи. На фоне такой динамики страна также заметно улучшила свои позиции в мировом рейтинге по числу прерываний беременности.

Вопрос совершенствования системы поддержки женщин рассматривается на фоне сокращения количества зарегистрированных абортов. За последние 15 лет показатель снизился примерно вчетверо: с 1,01 миллиона в 2010 году до 235,7 тысячи в 2025-м. Одновременно Россия значительно улучшила свои позиции в мировом рейтинге по этому показателю.

Ранее Life.ru рассказывал, что Валентина Матвиенко выступила против законодательного запрета абортов. В апреле 2026 года председатель Совфеда заявила, что государство не должно вмешиваться в личную жизнь женщин. По её мнению, окончательное решение о прерывании беременности должно оставаться за ними. При этом спикер призвала врачей, общество и церковь делать всё возможное для сокращения количества таких процедур.