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Регион
Опубликовано 26 октября, 20:54

Путин поручил расширить психологическую помощь беременным по всей России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент России Владимир Путин поручил распространить по всей стране успешные практики психологической и информационной поддержки беременных женщин. Соответствующее распоряжение адресовано правительству и региональным властям, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Обеспечить распространение положительного опыта оказания психологической и информационной поддержки беременным женщинам», — сказано в документе.

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В январе 2026 года в России утвердили обновлённый порядок оказания акушерско-гинекологической помощи, предусматривающий две консультации психолога за время беременности. Главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Владимир Климов пояснял, что психологическое сопровождение призвано помочь женщинам справляться со стрессом, адаптироваться к беременности и лучше подготовиться к родам.

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Николь Вербер
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