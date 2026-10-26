Путин поручил расширить психологическую помощь беременным по всей России
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Президент России Владимир Путин поручил распространить по всей стране успешные практики психологической и информационной поддержки беременных женщин. Соответствующее распоряжение адресовано правительству и региональным властям, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
«Обеспечить распространение положительного опыта оказания психологической и информационной поддержки беременным женщинам», — сказано в документе.
В январе 2026 года в России утвердили обновлённый порядок оказания акушерско-гинекологической помощи, предусматривающий две консультации психолога за время беременности. Главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Владимир Климов пояснял, что психологическое сопровождение призвано помочь женщинам справляться со стрессом, адаптироваться к беременности и лучше подготовиться к родам.
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