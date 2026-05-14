Минздрав России выпустил методичку по подготовке будущих мам и пап

Минздрав России выпустил методические рекомендации по психологической подготовке будущих родителей к рождению ребёнка. Документ предназначен для использования в школах для беременных в рамках медицинской услуги по сопровождению будущих матерей и отцов.

Рекомендации предусматривают проведение пяти занятий в разные периоды беременности: одно — в первом триместре, одно — во втором и ещё три — в третьем. Документ был направлен письмом Минздрава России от 2 апреля 2026 года. В материалах описаны организационные вопросы работы школ для беременных и программ по грудному вскармливанию, а также темы занятий и методологические основы подготовки будущих родителей.

Среди ключевых показателей эффективности таких программ названы снижение числа абортов, акушерских осложнений и количества родов с помощью кесарева сечения.

