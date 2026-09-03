Путин пошутил по поводу поздней встречи с Кожемяко
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Во Владивостоке президент РФ Владимир Путин начал встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко с шутки. Разговор состоялся около 05:00 по местному времени.
«Олег Николаевич, добрый вечер! У вас уже добрая ночь, да?» — сказал российский лидер.
Напомним, Владимир Путин приехал в столицу Приморского края для участия в Восточном экономическом форуме. На встрече традиционно обсуждали важные вопросы развития региона и его нынешнее социально-экономическое состояние. Кожемяко доложил президенту о работе краевой администрации. В разговоре глава региона отметил, что валовой региональный продукт Приморского края продолжает расти и достиг 4,4%.
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