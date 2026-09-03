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Опубликовано 3 сентября, 00:22

В Приморье проработают оперативный доступ к грунтам при ЧС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам проработать механизм, который позволит властям Приморского края быстрее получать доступ к грунтам при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

Речь идёт об инертных материалах, необходимых для проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. Сейчас вопрос заключается в том, чтобы органы власти могли оперативно использовать такие ресурсы в экстренных ситуациях. По словам Кожемяко, Путин поддержал инициативы, связанные с развитием Приморья, и дал поручение министерствам и ведомствам проработать возможность такого доступа.

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Напомним, Путин провёл рабочую встречу с Кожемяко во Владивостоке, куда глава государства прибыл для участия в Восточном экономическом форуме. Во время встречи традиционно обсуждались вопросы развития региона и текущая социально-экономическая ситуация. Губернатор представил президенту доклад о работе краевых властей.

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