В Приморье проработают оперативный доступ к грунтам при ЧС

Президент РФ Владимир Путин поручил профильным ведомствам проработать механизм, который позволит властям Приморского края быстрее получать доступ к грунтам при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

Речь идёт об инертных материалах, необходимых для проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. Сейчас вопрос заключается в том, чтобы органы власти могли оперативно использовать такие ресурсы в экстренных ситуациях. По словам Кожемяко, Путин поддержал инициативы, связанные с развитием Приморья, и дал поручение министерствам и ведомствам проработать возможность такого доступа.

Напомним, Путин провёл рабочую встречу с Кожемяко во Владивостоке, куда глава государства прибыл для участия в Восточном экономическом форуме. Во время встречи традиционно обсуждались вопросы развития региона и текущая социально-экономическая ситуация. Губернатор представил президенту доклад о работе краевых властей.