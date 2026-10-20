Путин потребовал обеспечить спортивные федерации деньгами без задержек

Президент России Владимир Путин потребовал не допускать излишней бюрократии при распределении средств Российского спортивного фонда. Деньги, поступающие в том числе за счёт букмекерских отчислений, должны направляться на поддержку спорта, а не на содержание управленческого аппарата. Об этом глава государства заявил на встрече с министром спорта Михаилом Дегтярёвым.

«Это всё правильно, надо контролировать, регулировать весь этот процесс, но не должно быть перезабюрокраченности. Эти деньги не должны идти на бюрократический аппарат с машинами, секретарями и так далее, они должны идти на поддержку спорта. Я вас прошу на это обратить внимание», — подчеркнул Путин.

Президент также обратил внимание на сроки выделения средств спортивным федерациям. По его словам, конкурсные процедуры необходимы, однако они не должны приводить к ситуации, когда организации месяцами остаются без финансирования.

«Здесь не должно быть такого, когда федерации вообще без денег сидят. Там идут процедуры, процессы, обустройство, а у федераций нет денег, которые они раньше получали», — заявил российский лидер.

Дегтярёв объяснил, что до создания фонда целевые отчисления букмекеров поступали напрямую спортивным федерациям и лигам. При этом Минспорт не располагал необходимыми полномочиями для контроля за распределением этих средств.

Теперь фонд использует конкурсную систему финансирования. Заявки проходят комплексную экспертную оценку в обезличенном формате. По словам министра, за основу механизма взяли модель Российского научного фонда.

Глава Минспорта также представил результаты работы новой системы. В фонд поступило 42,9 миллиарда рублей. После проведения десяти конкурсных отборов заключены соглашения на 29,8 миллиарда рублей, а непосредственно получателям перечислены 16,9 миллиарда. До конца года планируется провести дополнительные конкурсы.

Путин подчеркнул, что намерен отдельно обсудить с министром организацию работы фонда. Главная задача, по его словам, — обеспечить своевременное поступление денег спортивным организациям, не допуская их расходования на чрезмерную бюрократию.