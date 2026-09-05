Путин поздравил первую в истории 500-балльницу ЕГЭ

Президент России Владимир Путин поздравил московскую выпускницу Екатерину Малкову, которая первой в истории набрала максимальные 500 баллов по пяти предметам ЕГЭ. Торжественное поздравление прозвучало на праздновании Дня города Москвы в «Зарядье».

«С удовольствием отмечу выдающиеся достижения московской школьницы Екатерины Малковой. Нам можно и нужно помнить о таких ребятах и девушках. При сдаче единого государственного экзамена она впервые в истории получила максимальный результат по пяти дисциплинам сразу. Поздравляю с успехом, теперь уже студентку легендарного Физтеха, и её близких», — сказал глава государства.

Малкова окончила столичную школу № 1409. Она получила высшие баллы по русскому языку, профильной математике, информатике, физике и химии — и поступила в Московский физико-технический институт. До неё ни одному выпускнику в России не удавалось набрать 500 баллов на ЕГЭ.

Напомним, Екатерина Малкова установила рекорд, набрав 500 баллов по пяти предметам ЕГЭ (русский, профильная математика, химия, физика, информатика) — впервые за 25-летнюю историю экзамена. Она училась в математической вертикали и инженерном классе, побеждала в олимпиадах, включая «Ломоносов» по физике и конференцию «Инженеры будущего». Выпускница впервые в истории ЕГЭ получила 500 баллов, подала документы в МФТИ и направила согласие на зачисление.