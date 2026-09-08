Путин обратился к гражданам в День языков народов России

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём языков народов Российской Федерации. Новый праздник впервые отмечается 8 сентября — в день рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова. Поздравление было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил символичность даты: новый праздник впервые проходит в Год единства народов России и приурочен ко дню рождения Расула Гамзатова, которого Путин назвал великим сыном Дагестана и многонационального Отечества. Сегодня в стране в дружбе и согласии живут представители около 200 народов и народностей. Их языки, традиции и обычаи президент назвал общим достоянием и богатством России.

Особое внимание, по словам Путина, государство уделяет сохранению этнокультурного и языкового многообразия. Для этого создаются профильные учебники, поддерживается литература на национальных языках и развивается школа художественного перевода. Кроме того, реализуются образовательные, информационные, просветительские и творческие проекты. Их задача — поддерживать языковое наследие и интерес к культуре разных народов страны.

«Подчеркну, сохраняя самобытные языки, важно помнить, что связующей нитью для всех народов служит русский язык. Именно он во многом сформировал Россию как единое многонациональное государство и на протяжении столетий служит взаимообогащению культур, традиций добрососедства и взаимопонимания между народами», — отметил он.

Завершая поздравление, Путин выразил уверенность, что праздничные мероприятия пройдут в атмосфере торжества и надолго запомнятся участникам и гостям. Президент пожелал россиянам успехов и всего самого доброго.

Ранее стало известно, что русский язык входит в десятку самых распространённых в мире: по состоянию на 2026 год им владеют 255,5 млн человек. По числу говорящих «великий и могучий» занимает девятую строчку в мировом рейтинге. Используется он как минимум в 68 странах.