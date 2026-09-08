Какой сегодня праздник, 8 сентября 2026: День финансиста, День языков России и приметы

8 сентября 2026 года в России впервые отмечают День языков народов РФ, а финансисты принимают поздравления с профессиональным праздником. Рассказываем, какой сегодня церковный праздник, у кого именины и какие приметы связаны с Натальей Овсяницей.

Сегодня, 8 сентября 2026 года, вторник. В России это обычный рабочий день, однако календарь получился особенно насыщенным. В стране впервые празднуют День языков народов Российской Федерации, финансисты отмечают профессиональный праздник, а 8 сентября также является Днём воинской славы России в память о Бородинском сражении. В мире сегодня отмечают Международный день грамотности и Всемирный день физиотерапии.

В православном календаре 8 сентября — Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы и день памяти мучеников Адриана и Наталии. А в народном календаре дата известна как Наталья Овсяница или Адриан Осенний.

Какой сегодня день — 8 сентября 2026 года

Коротко о главных датах 8 сентября:

День языков народов Российской Федерации ;

; День финансиста в России ;

; День Бородинского сражения — День воинской славы России ;

; Международный день грамотности ;

; Всемирный день физиотерапии ;

; Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы ;

; день памяти мучеников Адриана и Наталии ;

; народный праздник Наталья Овсяница, или Адриан Осенний.

8 сентября 2026 года приходится на вторник и не является федеральным нерабочим праздничным днём.

День языков народов России 8 сентября

В 2026 году этот праздник особенно важен: День языков народов Российской Федерации отмечается 8 сентября впервые.

День языков народов России отмечают 8 сентября — в день рождения поэта Расула Гамзатова. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Праздник был установлен указом президента России от 4 ноября 2025 года. Его цель — сохранение и поддержка языков народов страны. Дата выбрана не случайно: 8 сентября 1923 года родился Расул Гамзатов — советский поэт, прозаик и переводчик, писавший на аварском и русском языках.

Таким образом, 8 сентября теперь ежегодно будет входить в российский календарь памятных культурных дат.

День финансиста в России 8 сентября

Ещё один важный праздник сегодня — День финансиста. Его ежегодно отмечают сотрудники банков, финансовых подразделений компаний, экономисты, аудиторы, специалисты казначейств, финансовые аналитики и другие профессионалы, работающие с деньгами и финансами.

Профессиональный праздник официально появился в России в 2011 году. Дата 8 сентября связана с историческим событием: именно 8 сентября 1802 года Александр I подписал манифест об учреждении министерств, среди которых было и Министерство финансов Российской империи.

День финансиста в России ежегодно отмечают 8 сентября. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поэтому вопрос «когда День финансиста в 2026 году» имеет постоянный ответ — 8 сентября.

День Бородинского сражения 8 сентября

8 сентября в России отмечается ещё один официальный памятный день — День Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Кутузова с французской армией.

Он входит в перечень Дней воинской славы России, установленный федеральным законом.

8 сентября отмечается День Бородинского сражения — один из Дней воинской славы России. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бородинская битва стала крупнейшим сражением Отечественной войны 1812 года. Наполеону не удалось уничтожить русскую армию, а последующие события — оставление и пожар Москвы, проблемы со снабжением французской армии и её отступление — в итоге привели к краху похода Наполеона в Россию.

Международный день грамотности 2026

Международный день грамотности ежегодно отмечают 8 сентября по инициативе ЮНЕСКО.

В 2026 году праздник отмечает 60-летие: решение о его учреждении было принято ЮНЕСКО в 1966 году, а первые мероприятия состоялись в 1967-м.

Смысл даты давно вышел за пределы умения просто читать и писать. Сегодня грамотность связывают также со способностью человека получать и анализировать информацию, продолжать образование и ориентироваться в современной цифровой среде.

Международный день грамотности отмечается во всём мире 8 сентября. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Международные мероприятия в честь 60-летия Дня грамотности в 2026 году проходят под темой «Грамотность для людей, планеты и процветания».

Всемирный день физиотерапии

Ещё один международный профессиональный праздник 8 сентября — Всемирный день физиотерапии.

Всемирный день физиотерапии ежегодно приходится на 8 сентября. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дата была установлена Всемирной конфедерацией физиотерапии в 1996 году. Именно 8 сентября 1951 года была основана организация, которая сегодня называется World Physiotherapy.

Тема Всемирного дня физиотерапии в 2026 году посвящена роли физической терапии и физической активности в профилактике, лечении и реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультом.

Какой церковный праздник сегодня, 8 сентября 2026 года

По календарю Русской православной церкви 8 сентября 2026 года отмечается Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Празднование связано с событиями 1395 года. Согласно церковному преданию, Владимирскую икону доставили в Москву во время наступления войск Тамерлана. После этого завоеватель неожиданно повернул свои войска обратно. В память об избавлении Москвы от нашествия и был установлен праздник Сретения Владимирской иконы.

8 сентября Русская православная церковь отмечает Сретение Владимирской иконы Божией Матери. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В этот же день православная церковь чтит память мучеников Адриана и Наталии, живших в Никомидии в начале IV века.

Адриан принял христианскую веру, увидев мужество христиан, которых подвергали мучениям. Его жена Наталия поддерживала супруга во время гонений. Поэтому в православной традиции святых особенно почитают как пример супружеской любви и верности.

Также 8 сентября совершается память блаженной Марии Дивеевской, преподобномученика Адриана Ондрусовского и ряда других святых.

Важно: Рождество Богородицы сегодня или нет?

Нет. В календаре Русской православной церкви Рождество Пресвятой Богородицы в 2026 году отмечается 21 сентября.

Путаница возникает из-за различий между церковными календарями. Некоторые православные церкви, перешедшие на новоюлианский календарь, празднуют Рождество Богородицы 8 сентября. Русская православная церковь для неподвижных праздников продолжает использовать юлианский календарь, поэтому в России эта дата приходится на 21 сентября по гражданскому календарю.

Что нельзя делать 8 сентября 2026 года

Важно разделять церковные правила и народные суеверия.

Русская православная церковь не устанавливает на 8 сентября специальных запретов вроде «нельзя убираться», «нельзя мыть голову», «нельзя брать деньги» или «нельзя заниматься домашней работой».

Бытовые дела сами по себе грехом не являются. Для верующего человека куда важнее не превращать день в повод для конфликтов, не злиться на близких, не злоупотреблять алкоголем и по возможности найти время для молитвы и добрых дел.

Отдельного строгого поста 8 сентября 2026 года также нет.

Наталья Овсяница 8 сентября: народный праздник

В народном календаре 8 сентября называют Натальей Овсяницей, Адрианом Осенним, а также Овсяницами.

Название появилось из-за совпадения церковной памяти мученицы Наталии с важным периодом сельскохозяйственного года. К началу сентября крестьяне начинали или старались закончить уборку овса.

Последний или первый сноп торжественно приносили в дом, украшали и ставили возле икон. На стол подавали блюда из нового урожая — овсяные блины, кашу, кисель и толокно.

С овсом была связана и поговорка: «Андриян толокно месил, Наталья блины пекла».

Сама Наталья Овсяница — именно народная традиция, поэтому связанные с ней обычаи и приметы не следует считать церковными предписаниями.

Народные приметы на 8 сентября

Наши предки внимательно следили 8 сентября за погодой и природой, пытаясь по ним определить, какой будет осень и зима.

Наталья Овсяница 8 сентября: с этим днём связывали народные приметы на осень и зиму. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С Натальей Овсяницей связывали такие народные приметы:

если утром холодно — ждали ранней и морозной зимы;

гром 8 сентября считался предвестником тёплой осени;

редкие облака обещали ясную, но прохладную погоду;

если листья берёзы и дуба ещё не начали опадать — зиму считали предстоящей суровой;

большой урожай рябины связывали с скорым наступлением холодов;

если в лесах появилось много опят — долгого бабьего лета не ожидали.

Научного подтверждения у подобных способов долгосрочного прогнозирования погоды нет: это часть народного календаря и исторической культуры.

Что можно делать 8 сентября

Если хочется следовать старым традициям Натальи Овсяницы, 8 сентября можно приготовить блюда из овса — например, кашу, блины или кисель.

Верующие могут посетить храм, помолиться перед Владимирской иконой Божией Матери или святым мученикам Адриану и Наталии. Традиционно к ним обращаются с молитвой о семье, взаимопонимании и сохранении брака.

А поскольку сегодня отмечается Международный день грамотности, есть и вполне современный вариант — наконец открыть книгу, которая давно ждёт своей очереди.

Именины 8 сентября 2026 года

По православному календарю 8 сентября совершается память сразу нескольких святых. Среди тех, кто может отмечать именины в этот день:

Адриан ;

; Наталья ;

; Мария ;

; Дмитрий ;

; Пётр ;

; Георгий ;

; Виктор ;

; Роман.

При выборе дня именин обычно ориентируются на святого, в честь которого человек был крещён, поэтому один и тот же человек может встречать в святцах несколько совпадающих дат.

Кто родился 8 сентября

Дата 8 сентября связана и с днями рождения известных людей.

Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года. Именно его день рождения стал датой нового Дня языков народов России.

Также 8 сентября родились чешский композитор Антонин Дворжак, советская актриса Людмила Целиковская, актриса и певица Ия Нинидзе и другие известные деятели культуры.

8 сентября 2026 года — выходной или рабочий день?

8 сентября 2026 года — вторник и обычный рабочий день в России.

День финансиста, День языков народов России и День Бородинского сражения имеют официальный статус, но не входят в перечень федеральных нерабочих праздничных дней.

Поэтому дополнительного выходного 8 сентября нет.

Частые вопросы

Какой главный праздник сегодня, 8 сентября 2026 года?

В России 8 сентября отмечают сразу несколько важных дат: День языков народов Российской Федерации, День финансиста и День Бородинского сражения. В мире сегодня проходит Международный день грамотности.

Какой православный праздник 8 сентября?

Русская православная церковь 8 сентября отмечает Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы и чтит память мучеников Адриана и Наталии.

Рождество Богородицы 8 сентября или 21 сентября?

В Русской православной церкви Рождество Пресвятой Богородицы в 2026 году приходится на 21 сентября. 8 сентября эту дату отмечают православные церкви, использующие новоюлианский календарь.

Что нельзя делать 8 сентября?

Специальных церковных бытовых запретов на 8 сентября нет. Запреты на уборку, мытьё головы или работу относятся к народным суевериям, а не к правилам Русской православной церкви.

Как называется народный праздник 8 сентября?

В народном календаре 8 сентября известно как Наталья Овсяница или Адриан Осенний. День был связан с уборкой овса и подготовкой хозяйства к осени.

У кого именины 8 сентября?