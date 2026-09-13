Путин прибыл на саммит БРИКС в формате «аутрич»
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Президент России Владимир Путин 13 сентября прибыл в Нью-Дели для участия в мероприятиях саммита БРИКС в расширенном формате «аутрич».
К месту проведения ключевых заседаний российского лидера лично сопроводил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Вслед за ними в зал проследовали главы других иностранных государств, члены зарубежных делегаций и представители служб безопасности.
Перед стартом официальной программы лидеры стран приняли участие в традиционной церемонии совместного фотографирования.
На протокольном снимке рядом с Владимиром Путиным и Нарендрой Моди запечатлены председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, а также другие высокопоставленные участники международного форума.
Восемнадцатый саммит БРИКС проходит 12 и 13 сентября 2026 года в Нью-Дели (Индия) в комплексе «Бхарат Мандапам». Встреча проходит под председательством Индии, которая возглавляет объединение в четвёртый раз. В мероприятии принимают участие представители 11 государств-членов, а также стран-партнёров. По итогам была принята декларация о приверженности многостороннему сотрудничеству с акцентом на проблемы Африки и Глобального Юга. Участники обсудили инклюзивный экономический рост, продовольственную безопасность, искусственный интеллект и энергетическую безопасность. Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите и накануне выступил на Деловом форуме БРИКС. За время поездки российский президент провёл несколько двусторонних встреч. Он переговорил с президентами ЮАР и Египта, премьер-министрами Индии, Малайзии и Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби и главой Нового банка развития БРИКС.
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