Путин прибыл на саммит БРИКС в формате «аутрич»

Восемнадцатый саммит БРИКС проходит 12 и 13 сентября 2026 года в Нью-Дели (Индия) в комплексе «Бхарат Мандапам». Встреча проходит под председательством Индии, которая возглавляет объединение в четвёртый раз. В мероприятии принимают участие представители 11 государств-членов, а также стран-партнёров. По итогам была принята декларация о приверженности многостороннему сотрудничеству с акцентом на проблемы Африки и Глобального Юга. Участники обсудили инклюзивный экономический рост, продовольственную безопасность, искусственный интеллект и энергетическую безопасность. Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите и накануне выступил на Деловом форуме БРИКС. За время поездки российский президент провёл несколько двусторонних встреч. Он переговорил с президентами ЮАР и Египта, премьер-министрами Индии, Малайзии и Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби и главой Нового банка развития БРИКС.