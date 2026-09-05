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Опубликовано 5 сентября, 13:38

Путин присвоил экс-премьеру Виктору Зубкову звание Героя Труда

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации бывшему премьер-министру, председателю совета директоров ПАО «Газпром» Виктору Зубкову. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие газовой отрасли и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Героя Труда РФ Зубкову Виктору Алексеевичу — председателю совета директоров ПАО «Газпром», город Санкт-Петербург», — говорится в тексте указа.

Виктор Зубков — российский государственный деятель, занимал пост председателя правительства РФ с 2007 по 2008 год, а затем — первого вице-премьера. Он является давним соратником Владимира Путина и на протяжении многих лет возглавляет совет директоров «Газпрома» .

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Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин присвоил звание Героя Труда мэру Москвы Сергею Собянину «за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы».

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Наталья Афонина
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