Путин присвоил экс-премьеру Виктору Зубкову звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации бывшему премьер-министру, председателю совета директоров ПАО «Газпром» Виктору Зубкову. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие газовой отрасли и многолетнюю добросовестную работу присвоить звание Героя Труда РФ Зубкову Виктору Алексеевичу — председателю совета директоров ПАО «Газпром», город Санкт-Петербург», — говорится в тексте указа.

Виктор Зубков — российский государственный деятель, занимал пост председателя правительства РФ с 2007 по 2008 год, а затем — первого вице-премьера. Он является давним соратником Владимира Путина и на протяжении многих лет возглавляет совет директоров «Газпрома» .