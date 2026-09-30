Путин призвал депутатов Госдумы помнить об ответственности перед избирателями

Президент России Владимир Путин призвал депутатов Государственной думы девятого созыва помнить об ответственности перед гражданами, которые отдали за них свои голоса. Об этом глава государства заявил 30 сентября, выступая на первом заседании нового состава нижней палаты парламента. Первое заседание IX созыва проходит в соответствии с ранее подписанным президентским указом.

В начале выступления Путин поздравил Вячеслава Володина с избранием председателем Госдумы, а депутатов — с победой на сентябрьских выборах.

«Все, кто находится в этом зале, прошли через сложный этап публичной работы, общения с людьми, рассказывали о том, что сделано, или те, кто впервые пришел в Думу, говорили о том, что вы планируете сделать в высшем представительном органе власти страны. Это серьезная, большая работа, но это, конечно, и огромная ответственность перед людьми, с которыми вы встречались, которые за вас голосовали», — сказал президент.

Новый состав Госдумы заметно изменился по сравнению с предыдущим. По словам Володина, после выборов палата обновилась на 41%: впервые депутатами стали 184 человека.

Выборы депутатов Государственной думы проходили с 18 по 20 сентября. ЦИК утвердил состав палаты из 450 депутатов: половина мандатов распределена по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Полный список всех 450 депутатов Госдумы IX созыва Life.ru собрал в отдельном материале.