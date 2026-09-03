Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 06:29

Путин призвал доработать план развития Арктики и Трансарктического коридора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Комплексный план развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора должен объединить логистическое пространство северных и дальневосточных регионов. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании ВЭФ-2026.

Рассчитанный до 2050 года документ определит перечень будущих проектов, а также направления и отрасли, в которых планируется их запуск. Глава государства поручил коллегам ускорить доработку комплексного плана. После завершения этой работы, по словам президента, необходимо перейти непосредственно к его реализации. Инициатива, как отметил Путин, должна стать ключевым инструментом для формирования единого логистического пространства между Арктикой и Дальним Востоком.

Путин: С 2027 года на ДВ и в Арктике введут единый преференциальный режим
Путин: С 2027 года на ДВ и в Арктике введут единый преференциальный режим

Ранее сообщалось, что Дальний Восток может стать испытательной площадкой для новых технологических и регуляторных решений, которые впоследствии будут внедряться по всей России. Особенности региона, по словам президента, создают условия для проведения таких экспериментов. Речь идёт прежде всего о большой территории и сложной специфике Дальнего Востока.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Арктика
  • Экономика РФ
  • Экономика
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar