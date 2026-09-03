Путин призвал доработать план развития Арктики и Трансарктического коридора

Комплексный план развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора должен объединить логистическое пространство северных и дальневосточных регионов. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании ВЭФ-2026.

Рассчитанный до 2050 года документ определит перечень будущих проектов, а также направления и отрасли, в которых планируется их запуск. Глава государства поручил коллегам ускорить доработку комплексного плана. После завершения этой работы, по словам президента, необходимо перейти непосредственно к его реализации. Инициатива, как отметил Путин, должна стать ключевым инструментом для формирования единого логистического пространства между Арктикой и Дальним Востоком.

Ранее сообщалось, что Дальний Восток может стать испытательной площадкой для новых технологических и регуляторных решений, которые впоследствии будут внедряться по всей России. Особенности региона, по словам президента, создают условия для проведения таких экспериментов. Речь идёт прежде всего о большой территории и сложной специфике Дальнего Востока.