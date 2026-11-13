Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) Вадимом Яковенко. Глава ведомства доложил российскому лидеру о работе агентства, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в других приграничных регионах.

Ранее Life.ru рассказывал о февральской встрече Путина с Яковенко, на которой глава Росимущества отчитался о разграничении 750 тысяч объектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Из них 289 тысяч остались в федеральной собственности, остальные передали на региональный и муниципальный уровни. Тогда президент поручил максимально помогать местным властям с управлением имуществом. Кроме того, агентство отчиталось о поступлении в бюджет 638 миллиардов рублей за 2025 год.