Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября, 13:47

Путин проводит встречу с министром транспорта Андреем Никитиным

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с министром транспорта Андреем Никитиным.

Как ранее писал журналист Крёмлевского пула Александр Юнашев, эта встреча интересна в контексте возможных кадровых перестановок. Поводом для пристального внимания к мероприятию стало освободившееся кресло заместителя председателя правительства, которое ранее занимал Виталий Савельев, перешедший на работу в Государственную думу. Указанная вице-премьерская ставка в своё время создавалась персонально под него для контроля над транспортным сектором. В кулуарах власти активно обсуждается дальнейшая судьба должности.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
Подписаться на LIFE
Комментарий
0
avatar