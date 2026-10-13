Путин проводит встречу с министром транспорта Андреем Никитиным

Как ранее писал журналист Крёмлевского пула Александр Юнашев, эта встреча интересна в контексте возможных кадровых перестановок. Поводом для пристального внимания к мероприятию стало освободившееся кресло заместителя председателя правительства, которое ранее занимал Виталий Савельев, перешедший на работу в Государственную думу. Указанная вице-премьерская ставка в своё время создавалась персонально под него для контроля над транспортным сектором. В кулуарах власти активно обсуждается дальнейшая судьба должности.