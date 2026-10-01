Президент России Владимир Путин заявил, что руководство Советского Союза в последние годы существования страны проявило, по его оценке, чрезмерную доверчивость в отношениях с западными государствами. Об этом он сказал 1 октября на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Форум проходит в Московской области с 28 сентября по 1 октября.

Глава государства назвал одной из проблем того периода «наивность», «прекраснодушие» и даже «беспечность» части советского руководства.

«Слепое доверие западным партнёрам, уверенность в возможности неких джентльменских соглашений, когда якобы достаточно поверить на слово, о чём-то договориться», — сказал Путин.

По мнению президента, последствия такого подхода оказались серьёзными не только для самого Советского Союза, но и для последующего устройства международных отношений.

Путин заявил, что в ретроспективе эта политика сыграла разрушительную роль для СССР и, по его оценке, отрицательно сказалась на долгосрочной мировой стабильности.

«Советские лидеры хотели понравиться Западу, а западные — перекроить мир под себя и получить, урвать свою, желательно большую, долю от советского наследия. Результат мы видим», — заявил президент.

Таким образом, речь идёт об оценке Путиным причин и последствий политики позднего советского руководства. Утверждение о мотивах западных лидеров является позицией российского президента.

Нынешнее заседание «Валдая» проходит под темой «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». В предыдущие дни участники обсуждали изменения мирового устройства, международные институты, экономические риски и вопросы безопасности.