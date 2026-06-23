«До сих пор»: Путин рассказал о попытках Запада переложить вину на СССР за начало войны

Владимир Путин напомнил о попытках Запада обвинить Советский Союз в развязывании войны даже после нападения нацистской Германии 22 июня 1941 года. Данное заявление президент России сделал на встрече в Георгиевском зале Кремля с выпускниками, с отличием закончившими военные вузы.

Он подчеркнул, что вероломный удар фашистов не помешал западным силам тут же развернуть кампанию против Москвы и лично Иосифа Сталина. Их целью было выставить СССР агрессором.

«Даже после вероломного нападения на СССР 22 июня 1941 года Запад и гитлеровская Германия пытались обвинить СССР и Сталина в агрессии. Удивительно, но это до сих пор рассматривается в квазинаучных кругах», — отметил он.

Напомним, что Владимир Путин проводит торжественный приём в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца для выпускников военных вузов. На мероприятие приглашены более 600 молодых офицеров, завершивших обучение с отличием. В зале присутствуют выпускники ведомственных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. Вместе с ними на встречу прибыли их наставники и руководители профильных министерств.