Путин раскрыл главную задачу масштабных учений «Центр-2026»

Президент России Владимир Путин назвал главную цель стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», которые проходят в том числе на полигоне Чебаркульский в Челябинской области.

По словам главы государства, манёвры должны повысить уровень подготовки командования к управлению подразделениями в условиях отражения внешней агрессии.

«Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии», — заявил Путин.

Заявление прозвучало на заключительном этапе «Центра-2026». Ранее министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту о составе сил, задействованных на Чебаркульском полигоне.

Как сообщил глава Минобороны, там находятся около шести тысяч военнослужащих, используется примерно 700 единиц техники, более 600 беспилотных аппаратов разных типов и свыше 60 роботизированных систем.

В ходе практической части манёвров военные отрабатывают управление подразделениями и применение различных видов вооружения. На полигоне, в частности, проходили учебные эпизоды с комплексами «Искандер-М», «Торнадо-С», а также новым наземным ракетным комплексом «Изделие 347» с доработанной ракетой ЛМУР.

С «Центром-2026» также связаны проходящие на Чебаркульском полигоне учения ОДКБ «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026». ОДКБ ранее сообщала, что их замыслы были заранее увязаны с целями российского стратегического командно-штабного учения.

Ранее Life.ru сообщал, что на Урале стартовали три совместных учения сил ОДКБ. В них принимают участие подразделения России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.