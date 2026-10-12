Путин ратифицировал соглашение с Индией о временной работе граждан двух стран

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией, регулирующего временную трудовую деятельность граждан двух государств на территории друг друга. Документ устанавливает правила трудоустройства россиян в Индии и индийцев в России, а срок действия самого соглашения составляет пять лет.

Для трудоустройства иностранным работникам потребуется разрешение на работу, предусматривающее деятельность у определённого работодателя. При этом соглашение охватывает в том числе граждан, совмещающих временную работу с очным обучением, для которых предусмотрены отдельные условия.

Отдельное внимание уделено защите трудовых прав. Согласно документу, оплата и другие условия труда иностранцев не должны быть менее благоприятными, чем предусмотренные законодательством принимающей страны для её граждан, выполняющих аналогичную работу.

После окончания срока действия разрешения на работу или его аннулирования иностранный гражданин обязан покинуть принимающее государство, если у него нет других законных оснований для пребывания. Соглашение было подписано 4 декабря 2025 года в Нью-Дели. Госдума ратифицировала его 1 октября, а Совет Федерации одобрил 2 октября 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Индия договорились расширить сотрудничество в атомной энергетике. Как рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачёв, стороны обсуждают строительство новых энергоблоков и внедрение атомных технологий следующего поколения. К переговорам впервые активно подключился индийский частный бизнес, получивший право заключать контракты с зарубежными партнёрами. Кроме того, Москва и Нью-Дели намерены наладить собственное производство комплектующих для атомных проектов взамен оборудования ушедших западных поставщиков.