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Опубликовано 28 сентября, 14:30

Путин разрешил «Софтэксу» купить бывшую «дочку» Western Union

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин разрешил ООО «Софтэкс» приобрести 100% бывшей российской структуры Western Union. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Речь идёт о покупке всех долей в уставном капитале ООО «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток»».

«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «Софтэкс» сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток»», — говорится в распоряжении.

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Western Union прекратила работу в России в 2022 году. Компания тогда остановила проведение денежных переводов в РФ, а позднее сообщила об убытках в размере $11 млн из-за ухода с российского и белорусского рынков. Life.ru рассказывал о финансовых последствиях этого решения для Western Union.

Больше новостей о сделках компаний, смене владельцев и российском предпринимательстве — в разделе «Бизнес» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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