Путин: Россия продолжит бороться за права соотечественников за рубежом

Россия продолжит добиваться соблюдения прав соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что Москва намерена действовать исключительно в международно-правовом поле и не рассматривает другие способы защиты соотечественников.

«Мы будем и дальше продолжать бороться за права наших соотечественников, но в международно-правовом поле. Других инструментов мы никогда не собирались применять. Не применяли и не собираемся этого делать», — сказал Путин.

Ранее российские власти неоднократно поднимали вопрос о положении русскоязычного населения в странах Прибалтики. Москва, в частности, критикует языковую и образовательную политику Латвии и Эстонии, а также существующие ограничения для отдельных категорий русскоязычных жителей.