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Регион
Опубликовано 25 сентября, 17:50

Путин: Россия продолжит бороться за права соотечественников за рубежом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия продолжит добиваться соблюдения прав соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что Москва намерена действовать исключительно в международно-правовом поле и не рассматривает другие способы защиты соотечественников.

«Мы будем и дальше продолжать бороться за права наших соотечественников, но в международно-правовом поле. Других инструментов мы никогда не собирались применять. Не применяли и не собираемся этого делать», — сказал Путин.

Ранее российские власти неоднократно поднимали вопрос о положении русскоязычного населения в странах Прибалтики. Москва, в частности, критикует языковую и образовательную политику Латвии и Эстонии, а также существующие ограничения для отдельных категорий русскоязычных жителей.

В Латвии после восстановления независимости был введён отдельный статус неграждан для части бывших граждан СССР, постоянно проживавших в республике. В Эстонии отдельного института неграждан в латвийском юридическом смысле нет, однако существует категория лиц с неопределённым гражданством.

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Никита Никонов
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