Путин назвал статус «неграждан» в Прибалтике чушью

Президент России Владимир Путин назвал «выдумкой» и «чушью» существующий в странах Прибалтики статус «неграждан». Такое заявление он сделал 25 сентября, комментируя положение русскоязычного населения региона.

«То, что они напридумывали «негражданства», — это же всё выдумки в странах Прибалтики. Это не граждане, не иностранцы, не бипатриды — это чушь», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что такой правовой статус уже много лет остаётся частью реальной жизни людей и международной практики. Ранее в тот же день он заявил, что Москва знает о нарушениях прав русскоязычных в странах Балтии и намерена реагировать на них в гуманитарной и международно-правовой плоскости.

В июне Life.ru писал, что Россия готовит иски против стран Балтии из-за положения русскоязычного населения. В МИД РФ тогда заявляли, что претензии связаны с предполагаемой дискриминацией и Москва намерена использовать международно-правовые механизмы.

Институт неграждан возник в Латвии и Эстонии после распада СССР и восстановления независимости этих республик: гражданство автоматически получили прежде всего граждане довоенных республик и их потомки, а значительная часть постоянно проживавших там бывших граждан СССР оказалась без гражданства новых государств. В Латвии для этой категории действует отдельный юридический статус «негражданина Латвии»: это не граждане страны и не обычные лица без гражданства, а бывшие граждане СССР, отвечающие установленным законом условиям. Получить латвийское гражданство они могут в том числе через натурализацию, для которой предусмотрены требования по знанию латышского языка, основ Конституции, истории и культуры страны. В Эстонии отдельного института «неграждан» в латвийском юридическом смысле нет: применяется категория лиц с неопределённым гражданством, к которой относятся в основном давно проживающие в стране люди, не имеющие гражданства какого-либо государства. По данным Статистического управления Эстонии, на начало 2026 года таких жителей насчитывалось около 58,3 тысячи, или 4,3% населения.