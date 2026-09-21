Более 13,5 тысячи человек переехали в Россию по госпрограмме с начала года

Свыше 13,5 тысячи человек с начала 2026 года воспользовались господдержкой для переезда в Россию. Такие данные привела Миграционная служба МВД РФ.

Механизм рассчитан на живущих за рубежом соотечественников, иностранцев и лиц без гражданства. Обратиться за участием можно через российские дипмиссии, консульства и представительства ведомства за границей. Внутри страны заявления принимают территориальные подразделения по вопросам миграции.

Отдельные условия предусмотрены для россиян, которые постоянно жили в недружественных государствах по состоянию на 24 февраля 2022 года, а затем утратили такое право и вернулись в РФ. Подтвердить этот факт необходимо документально. Воспользоваться такой возможностью также могут некоторые категории иностранцев, уже находящихся на территории страны.

После переезда участники и их семьи вправе оформить гражданство без предварительного получения РВП или вида на жительство. Кроме того, государство компенсирует часть расходов на дорогу, перевозку имущества и оформление документов. Предусмотрена и помощь с трудоустройством, жильём, образованием и медициной.

В МВД напомнили об этих возможностях 21 сентября, во Всемирный день русского единения. Ведомство связало эту дату с общей исторической и культурной связью русскоязычных людей, живущих за пределами страны.

Ранее сообщалось, что канадцы регулярно обращаются в российские консульства с запросами о переезде в Россию на длительный срок. Десятки людей уже воспользовались специальным визовым механизмом для иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности. Такой порядок въезда действует с 2024 года. Он введён указом президента России о гуманитарной поддержке людей, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.