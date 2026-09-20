Новая жизнь через океан: Канадцы всё чаще спрашивают, как перебраться в Россию

Российские консульства в Канаде регулярно получают запросы от местных жителей, которые хотят перебраться в РФ на длительный срок. Десятки канадцев уже воспользовались специальным визовым механизмом для иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности, рассказал РИА «Новости» посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

«В наши консульские учреждения стабильно поступают запросы от канадцев на переезд и длительное проживание», — сообщил дипломат.

Для таких иностранцев с 2024 года действует отдельный порядок въезда. Он был введён указом президента России об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Документ позволяет иностранцам из определённого перечня государств претендовать на разрешение на временное проживание без квоты и подтверждения знания русского языка, истории и законодательства РФ. Также для них предусмотрена возможность получить однократную частную визу сроком на три месяца.

По словам Степанова, механизм уже востребован среди жителей Канады.

«В рамках этой программы счет виз идет на десятки», — отметил глава дипмиссии.

Интерес канадцев к переезду в Россию фиксировался и раньше. Life.ru писал, что в 2025–2026 годах гражданам Канады выдали 69 виз по программе для иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности, а только с начала 2026 года посольство оформило ещё 61 свидетельство участника программы добровольного переселения соотечественников. Похожая тенденция наблюдается и в других странах: российский посол в Норвегии рассказывал о регулярных обращениях иностранцев, желающих перебраться в РФ, причём многие из них связывали решение с желанием работать, создавать семью и жить в среде, соответствующей их взглядам. Отдельно Россия развивает программу для квалифицированных иностранцев: к августу 2026 года заявки на переезд подали уже сотни специалистов из Европы, США, Канады и стран Ближнего Востока.