Посол Беляев: Шведы почти каждую неделю просят визу для переезда в Россию

Жители Швеции почти каждую неделю обращаются в российское посольство в Стокгольме, чтобы узнать о переезде в Россию по визе для тех, кто разделяет традиционные ценности. Об этом РИА «Новости» рассказал глава дипмиссии Сергей Беляев.

По его словам, интерес проявляют не только сами шведы, но и получившие гражданство страны переселенцы со всего мира. Среди них выходцы из Австралии, Афганистана, Бразилии, Германии, Ирака, Сирии, США, Франции, Финляндии, Швейцарии и государств Прибалтики.

Дипломат отметил, что большинство заявителей имеют высшее образование — техническое, экономическое или гуманитарное. Есть также студенты вузов и недавние выпускники.

«...среди заявителей преобладают люди с высшим техническим, экономическим или гуманитарным образованием. Есть студенты или выпускники высших учебных заведений», — уточнил Беляев.

Как добавил посол, многие рассматривают переезд не сразу, а в перспективе. Сейчас такие люди выясняют, какие бумаги придётся оформить и на какие условия можно рассчитывать в России. Есть среди желающих и состоятельные шведы, у которых накоплены средства на время адаптации. Их прежде всего интересует, смогут ли они перевести свои деньги в Россию после переезда.

Напомним, ранее в российском посольстве в Норвегии рассказали, что граждане этой страны стали подавать заявления на участие в программе добровольного переселения соотечественников. Интерес к переезду в Россию проявляют и жители других стран Евросоюза. Документы поступают не только от россиян, имеющих право на программу, но и от соотечественников, уже получивших норвежское или иное европейское гражданство.