Путин сегодня по ВКС встретится с вновь избранными главами регионов

Президент России Владимир Путин в среду, 30 сентября, проведёт по видеосвязи встречу с вновь избранными главами российских регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент посредством видеоконференции проведет встречу с избранными главами регионов субъектов Российской Федерации, вновь избранными. Это тоже традиционная встреча, которую проводит президент каждый раз после состоявшихся выборов», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в графике Путина на сегодня также запланирован ряд рабочих встреч непубличного характера.

Выборы глав регионов проходили одновременно с выборами депутатов Госдумы 18–20 сентября. В восьми субъектах руководителей выбирали прямым голосованием: в Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях, Мордовии, Тыве и Чечне. Ещё в трёх республиках — Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — глав субъектов избирают региональные парламенты. Ранее Life.ru сообщал, что по итогам голосования в России определились главы регионов, где в сентябре проходили губернаторские кампании.