Президент России Владимир Путин освободил Кирилла Богомолова от должности заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ подписан 9 ноября и вступил в силу в тот же день.

«Освободить Богомолова Кирилла Сергеевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в тексте указа.

Кирилл Богомолов родился в 1990 году. Он окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и до перехода в Россотрудничество занимал различные должности в Министерстве финансов России. Заместителем руководителя агентства Богомолова назначили в 2022 году. Таким образом, на этом посту он проработал около четырёх лет. Россотрудничество занимается развитием международного гуманитарного сотрудничества, поддержкой соотечественников за рубежом и продвижением русского языка и культуры в других странах.

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