Юрий Трутнев на посту помощника президента России, как предполагается, будет заниматься патриотическим воспитанием. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил «Ведомостям». Окончательный круг обязанностей ещё предстоит определить.

«Предполагается, что так [будет]», — ответил представитель Кремля на вопрос, войдёт ли это направление в компетенцию Трутнева.

Пока не решено, будет ли помощник президента курировать ДОСААФ, центр «Воин» и другие структуры. После определения его задач подготовят соответствующие положения. Сейчас вопросы патриотического воспитания находятся в ведении внутриполитического блока администрации президента.

Трутнев занимал должность заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе с августа 2013 года. За это время он неоднократно переназначался на пост, а также участвовал в реализации крупных проектов по развитию дальневосточных регионов.

22 октября 2026 года Владимир Путин освободил Трутнева от прежних обязанностей и назначил его помощником президента. Полпредом главы государства в ДФО стал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.