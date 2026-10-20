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Опубликовано 20 октября, 00:13

Трутнев вручил Федерации Киокушин России нацпремию «Золотой пояс»

Юрий Трутнев. Обложка © kremlin.ru

Юрий Трутнев. Обложка © kremlin.ru

Федерация Киокушин России получила национальную премию «Золотой пояс» как лучшая организация боевых искусств. Награду XVI церемонии Российского союза боевых искусств руководителю федерации Александру Алымову вручил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Объясняя выбор, Трутнев обратил внимание не только на спортивные результаты воспитанников федерации, но и на работу с молодёжью. По его словам, Киокушин объединяет сотни обладателей чёрных поясов, мастеров спорта России и международного класса, а подготовка спортсменов помогает укреплять дух и физическую форму. Церемония вручения премии прошла в понедельник в Государственном Кремлёвском дворце.

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Ранее президент РФ Владимир Путин отметил участников специальной военной операции среди лауреатов национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс». В приветствии гостям и участникам церемонии глава государства подчеркнул, что награда уже долгое время остаётся знаком признания заслуг выдающихся спортсменов и наставников. По его словам, обладатели премии не только добиваются высоких спортивных результатов, но и помогают популяризировать единоборства, привлекая молодёжь к физической культуре.

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