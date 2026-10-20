Трутнев вручил Федерации Киокушин России нацпремию «Золотой пояс»

Объясняя выбор, Трутнев обратил внимание не только на спортивные результаты воспитанников федерации, но и на работу с молодёжью. По его словам, Киокушин объединяет сотни обладателей чёрных поясов, мастеров спорта России и международного класса, а подготовка спортсменов помогает укреплять дух и физическую форму. Церемония вручения премии прошла в понедельник в Государственном Кремлёвском дворце.