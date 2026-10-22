Бывший вице-премьер Юрий Трутнев назначен помощником президента России Владимира Путина. Глава государства подписал указ о его назначении.

До этого Трутнев более 13 лет занимал пост заместителя председателя правительства и полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). О возможном переходе чиновника на работу в Кремль стало известно 19 октября, когда появились сообщения о его уходе из правительства.

Трутневу 70 лет. Он родился 1 марта 1956 года в Перми, окончил Пермский политехнический институт по специальности «горный инженер». В 1996–2000 годах руководил Пермью, затем четыре года возглавлял Пермскую область. В 2004 году Трутнев стал министром природных ресурсов России, а после реорганизации ведомства в 2008-м возглавил Министерство природных ресурсов и экологии. В 2012 году он уже работал помощником президента, однако год спустя вернулся в правительство.

С августа 2013 года Трутнев был вице-премьером и полпредом президента в ДФО. В правительстве он курировал социально-экономическое развитие дальневосточных регионов и Арктики. На этих постах его сменил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.