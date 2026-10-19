«А куда я денусь?»: Трутнев не спешит прощаться с Дальним Востоком

Вице-премьер и полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев дал понять, что не намерен прекращать работу с Дальним Востоком. В беседе с ТАСС он с удивлением отреагировал на вопрос о дальнейших планах, поинтересовавшись, куда ему, собственно, деваться.

«А куда я денусь?», — спросил он.

При этом политик подчеркнул, что уже более двух десятилетий входит в команду Владимира Путина и испытывает гордость за возможность работать вместе с ним. Однако определять его дальнейшую судьбу, как отметил Трутнев, будет сам глава государства.

Ранее Life.ru сообщал, что Юрий Трутнев покинет должность вице-премьера и полпреда президента в ДФО. На его место премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Кадровые изменения уже поддержал Владимир Путин, однако до выхода соответствующих указов действующие заместители председателя правительства продолжат исполнять обязанности.