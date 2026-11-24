Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Одной из главных задач на внутреннем рынке глава государства назвал обеспечение стабильных поставок и надёжного снабжения потребителей топливом.

Ранее Life.ru сообщал, что летом российский топливный рынок столкнулся с перебоями в поставках бензина и дизельного топлива. Владимир Путин тогда поручил обеспечить бесперебойное снабжение внутреннего рынка, подчеркнув, что топливом должны быть обеспечены граждане, предприятия и социально значимые организации. Правительство также принимало дополнительные меры для стабилизации ситуации.