Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства, оно началось с обсуждения развития системы среднего профессионального образования. Глава государства подчеркнул, что эта тема остаётся крайне востребованной и власти уделяют ей постоянное внимание.

«Первый вопрос у нас сегодня — развитие системы среднего профессионального образования. Мы занимаемся этим с вами на регулярной основе, постоянно. Востребованная тема очень», — сказал Путин, открывая заседание по видеосвязи.

С докладом по этому вопросу президент попросил выступить министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Обсуждение посвящено развитию системы подготовки специалистов в колледжах и техникумах.

Кроме того, в повестку совещания включена работа с обращениями граждан. В частности, участники планируют рассмотреть возможности применения искусственного интеллекта для улучшения обратной связи с населением. Среди заявленных докладчиков также руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

Развитие среднего профессионального образования остаётся одним из приоритетных направлений государственной политики. В феврале Владимир Путин поручил рассмотреть возможность переименования среднего профессионального образования. Правительству предстояло изучить вопрос изменения официального названия этого уровня обучения в колледжах и техникумах.