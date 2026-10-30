Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами: кто и за что отвечает

Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил новое распределение полномочий между своими заместителями после кадровых перестановок в кабмине. Ответственность за транспорт, финансы, развитие Дальнего Востока и деятельность правительственного аппарата закреплена за недавно назначенными вице-премьерами. Одновременно изменились задачи ряда действующих заместителей председателя правительства.

Решение направлено на выполнение поручений президента России Владимира Путина, развитие экономики и достижение национальных целей. Особое внимание в обновлённой структуре уделено технологическим проектам, бюджетной политике, промышленности и цифровизации.

Мантурову поручили промышленность и новые технологии

Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров сохранил прежние направления работы, получив дополнительные полномочия по реализации технологических национальных проектов. В их числе развитие станкостроения и автоматизации, новых материалов и химической промышленности, транспортного машиностроения, космической отрасли и биоэкономики.

Под его руководство также передали Федеральную службу по аккредитации. Кроме того, первый вице-премьер будет координировать развитие государственной системы маркировки и отслеживания товаров, а также отдельные вопросы обеспечения деятельности органов юстиции.

Голикова займётся здоровьем, семьями и кадрами

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова получила дополнительные задачи в социальной сфере. Ей поручено координировать национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь», «Семья», «Кадры» и «Новые технологии сбережения здоровья».

Таким образом, под её кураторством окажутся программы, связанные с продолжительностью жизни, поддержкой семей, подготовкой специалистов и внедрением современных медицинских решений.

Кожемяко будет отвечать за Дальний Восток и Арктику

Новый вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко займётся социально-экономическим развитием Дальнего Востока и Арктики. В его ведение переходит Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Кожемяко предстоит координировать привлечение инвестиций, реализацию государственных программ и национальных проектов, а также предоставление финансовой поддержки дальневосточным регионам.

Отдельный блок его работы связан с территориями опережающего развития и специальными экономическими режимами. Среди них особая экономическая зона в Магаданской области, а также территории Курильских островов, где действуют специальные условия для инвесторов.

Никитину доверили транспортную систему страны

Вице-премьер Андрей Никитин, ранее возглавлявший Министерство транспорта, будет курировать развитие транспортной инфраструктуры России. Под его руководство переданы национальные проекты «Беспилотные авиационные системы» и «Эффективная транспортная система».

Среди главных задач Никитина обозначены развитие единой опорной транспортной сети, повышение доступности перевозок, совершенствование дорожного хозяйства и придорожной инфраструктуры. Он также станет координатором государственной политики в отношении пунктов пропуска через границу и отдельных вопросов регулирования естественных монополий. Новый вице-премьер будет курировать Минтранс, Росавиацию, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот и взаимодействие с РЖД. Часть полномочий также связана с деятельностью госкорпорации «Росатом» и транспортным строительством.

Новак получил дополнительные задачи в экономике и энергетике

Заместитель председателя правительства Александр Новак продолжит курировать закреплённые за ним направления, а также займётся платформенным развитием экономики. Дополнительно ему переданы вопросы повышения производительности труда и отдельные аспекты денежно-кредитной политики.

В его ведении окажутся национальные проекты «Эффективная и конкурентная экономика» и «Новые атомные и энергетические технологии». Новак также продолжит координировать деятельность госкорпорации «Росатом». Исключение составят направления, за которые в соответствии с новым распределением отвечают другие заместители председателя правительства.

Патрушев сосредоточится на экологии и продовольствии

Вице-премьер Дмитрий Патрушев получил общее руководство двумя новыми национальными проектами. Речь идёт об «Экологическом благополучии» и «Технологическом обеспечении продовольственной безопасности». Таким образом, дополнительные полномочия Патрушева охватывают природоохранную политику и технологическое развитие отечественного агропромышленного комплекса.

Полномочия Оверчука остались прежними

Вице-премьер Алексей Оверчук сохранил действующую сферу ответственности. Он продолжит заниматься экономической интеграцией на евразийском пространстве и взаимодействием России с партнёрами по международным объединениям. В частности, Оверчук будет координировать работу по линии Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств и Союзного государства России и Белоруссии.

Окладникова возглавит работу правительственного аппарата

Одним из наиболее обширных стал блок полномочий вице-премьера, руководителя аппарата правительства Ирины Окладниковой. Ей доверили общий контроль реализации национальных проектов и единого плана достижения национальных целей развития.

В её обязанности также входят проверка исполнения президентских и правительственных поручений, организация законопроектной работы, подготовка решений кабмина и взаимодействие с Государственной думой, Советом Федерации и Счётной палатой. Дополнительно Окладникова будет заниматься повышением эффективности бюджетных расходов, совершенствованием системы государственных и муниципальных услуг, включая МФЦ, а также развитием механизмов государственного контроля и надзора. Отдельное направление связано с антимонопольной политикой, защитой конкуренции, управлением федеральным имуществом и цифровизацией закреплённых за ней сфер.

Окладниковой также поручено развитие государственной службы и оценка эффективности федеральных органов власти. Она будет курировать отдельные вопросы деятельности органов юстиции, Федеральной антимонопольной службы, ВЭБ.РФ и Аналитического центра при правительстве. Кроме того, новый вице-премьер отвечает за комплексное социально-экономическое развитие регионов Центрального федерального округа.

Силуанов усилит контроль за государственными финансами

Заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов продолжит руководить финансовым блоком, получив дополнительные полномочия на уровне кабмина. В его ведении находятся подготовка и исполнение федерального бюджета, налоговая политика, управление государственным долгом, государственными финансовыми активами и Фондом национального благосостояния. Силуанов также будет курировать финансовые рынки, страхование, аудит, систему государственных закупок и контроль контрактов государственных компаний.

В круг его обязанностей вошли вопросы регулирования алкогольного и табачного рынков, включая лицензирование, надзор и контроль оборота соответствующей продукции. Новый вице-премьер продолжит координировать Минфин, Федеральную налоговую службу, Федеральное казначейство, Федеральную таможенную службу, Федеральную пробирную палату и Росалкогольтабакконтроль.

Хуснуллин займётся инфраструктурой и федеральным имуществом

Вице-премьер Марат Хуснуллин получил под кураторство национальный проект «Инфраструктура для жизни». Он также будет отвечать за отдельные вопросы управления государственным имуществом на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Хуснуллин продолжит заниматься развитием территорий и повышением эффективности использования федеральной недвижимости. Кроме того, в его ведении останутся отдельные вопросы работы Минтранса, тарифного регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве и деятельности Росимущества.

Чернышенко доверили искусственный интеллект и цифровизацию

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко получил дополнительные полномочия в сфере цифровых технологий. Он будет координировать развитие искусственного интеллекта, цифровое преобразование государственного управления, а также внедрение современных технологических решений в экономике и социальной сфере. Под его кураторство переходят национальные проекты «Молодёжь и дети», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Чернышенко также будет отвечать за государственные программы в области информационных технологий и связи, формирование спроса на гражданскую радиоэлектронику и отдельные вопросы регулирования телекоммуникационной отрасли. В его ведении окажутся Минцифры, Роскомнадзор и АНО «Цифровая экономика».

Обновление полномочий последовало за кадровыми решениями, принятыми в октябре. Ранее Life.ru сообщал о назначении Олега Кожемяко, Андрея Никитина и Ирины Окладниковой на должности вице-премьеров. Одновременно Антон Силуанов получил статус заместителя председателя правительства, сохранив руководство Министерством финансов. Кандидатуры новых членов кабмина были представлены на рассмотрение Государственной думы после согласования кадровых изменений с президентом. Парламент поддержал предложенные назначения 21 октября, а на следующий день Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Новый состав правительства впервые собрался на оперативное совещание у Михаила Мишустина 26 октября. Перераспределение обязанностей закрепило зоны ответственности заместителей премьера и порядок координации ключевых государственных программ.