Кожемяко, Никитин и Окладникова назначены вице-премьерами

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ирины Окладниковой, Андрея Никитина и Олега Кожемяко на должности заместителей председателя правительства России после одобрения Госдумы.

Ирина Окладникова, ранее занимавшая пост первого заместителя министра финансов, возглавит аппарат кабмина в статусе вице-премьера. Она сменит Дмитрия Григоренко.

«Назначить Окладникову Ирину Андреевну заместителем председателя правительства РФ — руководителем аппарата Правительства РФ», — сказано в документе за подписью президента.

Андрею Никитину, руководившему Минтрансом, предстоит курировать развитие транспортной отрасли уже на уровне заместителя председателя правительства. Его прежнюю должность займёт глава Росавиации Дмитрий Ядров, кандидатуру которого парламентарии также утвердили.

Олег Кожемяко, возглавлявший Приморский край, получит пост вице-премьера — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. На этой позиции он сменит Юрия Трутнева, работавшего в регионе с 2013 года.

Кроме того, Антон Силуанов сохранит руководство Министерством финансов, одновременно получив дополнительные полномочия заместителя председателя правительства.

Все пять кандидатур депутаты поддержали единогласно 21 октября. Кадровые изменения предложил премьер-министр Михаил Мишустин, предварительно согласовав их с президентом Владимиром Путиным.