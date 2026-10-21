Первым делом — семейные фото: Никитин рассказал, с чего начнёт обживать кабинет вице-премьера

Андрей Никитин рассказал, что первым делом разместит в своём будущем кабинете вице-премьера фотографии детей. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о том, какие дорогие сердцу вещи возьмёт с собой после перехода на новую должность.

«Ну конечно, фотографии своих детей», — ответил Никитин.

Чиновник также раскрыл планы на первые рабочие дни. По его словам, тема ближайшего совещания уже определена — оно будет посвящено строительству. Провести встречу он намерен в самое ближайшее время.

Говоря о будущих полномочиях, Никитин уточнил, что окончательный круг курируемых вопросов определит председатель правительства Михаил Мишустин. Решение о том, войдут ли в его обязанности дополнительные направления, включая искусственный интеллект, пока не принято.

Отдельно он высказался о коллегах по транспортной отрасли. Никитин назвал действующую команду одной из сильнейших и заверил, что опыт специалистов министерства и подведомственных агентств будет максимально востребован в дальнейшей работе.

Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 года в Киржаче Владимирской области, хотя в официальных документах местом рождения указана Москва. В 2001 году окончил Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление», позднее получил степень доктора экономических наук. Начинал карьеру в бизнесе, занимал руководящие должности в группе компаний «Рускомпозит». С 2011 по 2017 год возглавлял Агентство стратегических инициатив, затем стал губернатором Новгородской области, которой руководил до февраля 2025 года. После этого перешёл на должность заместителя министра транспорта, а в июле возглавил Минтранс РФ. Никитин награждён орденами Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.