Первым делом — семейные фото: Никитин рассказал, с чего начнёт обживать кабинет вице-премьера
Никитин рассказал, что поставит в кабинете вице-премьера фотографии детей
Андрей Никитин. Обложка © Пресс-служба Минтранса РФ
Андрей Никитин рассказал, что первым делом разместит в своём будущем кабинете вице-премьера фотографии детей. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о том, какие дорогие сердцу вещи возьмёт с собой после перехода на новую должность.
«Ну конечно, фотографии своих детей», — ответил Никитин.
Чиновник также раскрыл планы на первые рабочие дни. По его словам, тема ближайшего совещания уже определена — оно будет посвящено строительству. Провести встречу он намерен в самое ближайшее время.
Говоря о будущих полномочиях, Никитин уточнил, что окончательный круг курируемых вопросов определит председатель правительства Михаил Мишустин. Решение о том, войдут ли в его обязанности дополнительные направления, включая искусственный интеллект, пока не принято.
Отдельно он высказался о коллегах по транспортной отрасли. Никитин назвал действующую команду одной из сильнейших и заверил, что опыт специалистов министерства и подведомственных агентств будет максимально востребован в дальнейшей работе.
Ранее Life.ru сообщал, что Михаил Мишустин предложил назначить Никитина вице-премьером вместо перешедшего в Госдуму Виталия Савельева. При этом на освободившуюся должность министра транспорта выдвинули руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Сегодня Госдума утвердила их кандидатуры, теперь указ о назначении должен подписать президент Владимир Путин.
Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 года в Киржаче Владимирской области, хотя в официальных документах местом рождения указана Москва. В 2001 году окончил Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление», позднее получил степень доктора экономических наук. Начинал карьеру в бизнесе, занимал руководящие должности в группе компаний «Рускомпозит». С 2011 по 2017 год возглавлял Агентство стратегических инициатив, затем стал губернатором Новгородской области, которой руководил до февраля 2025 года. После этого перешёл на должность заместителя министра транспорта, а в июле возглавил Минтранс РФ. Никитин награждён орденами Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Будущий вице-премьер женат на Майе Никитиной (в девичестве Санниковой), враче — акушере-гинекологе, специалисте в области онкологической гинекологии и кандидате медицинских наук. С будущей супругой он познакомился ещё в школьные годы, однако романтические отношения сложились позднее. В семье двое детей: дочь Арина, родившаяся в феврале 2017 года, и сын Ярослав, появившийся на свет в 2022 году. Никитин рассказывал, что старается не навязывать детям собственные интересы, а помогает им пробовать себя в разных занятиях. Среди увлечений самого политика — хоккей, верховая езда, чтение и участие в поисковом движении.