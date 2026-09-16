Семья под буквой «Р»: Минтранс показал новый знак парковки

Минтранс представил новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге. Об этом рассказали в ведомстве. Проект пока проходит нормативное оформление — прежде чем такие знаки смогут появиться на улицах, предстоит изменить ПДД и ГОСТ.

Минтранс представил новый знак парковки для многодетных семей. Фото © MAX / Минстранс России

«Его сейчас можно увидеть в центральной зоне экспозиции Минтранса на фестивале. Знак представил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко первый замминистра транспорта Константин Пашков», — сообщили в министерстве.

На выбранном варианте изображена большая белая буква «Р» на синем фоне, а в нижней части — символ семьи с тремя детьми. Дизайн определили с помощью голосования в июле. Россиянам предложили семь вариантов, участие в опросе приняли почти четыре тысячи человек. Первый эскиз набрал больше всего — 46% голосов.

Специальные места планируется выделять, в частности, возле школ, детсадов, поликлиник и торговых центров. Теперь ведомство готовит изменения в Правила дорожного движения. Следующим этапом станет корректировка ГОСТ, и только после этого новый знак сможет появиться на российских улицах.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минтранс определился с дизайном нового знака для парковки многодетных семей. Тогда глава ведомства Андрей Никитин уточнял, что оформление выбрали по итогам народного голосования.