Минтранс определился с дизайном нового знака для парковки многодетных семей

Минтранс России определился с дизайном нового дорожного знака для парковочных мест многодетных семей. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Никитин на полях Восточного экономического форума.

Вариант выбрали по итогам голосования среди россиян. Как отметил Никитин, Минтранс решил прислушаться к мнению граждан.

«Выбирали вместе с пассажирами, народным голосованием», — приводит комментарий министра ТАСС.

В ведомстве пока не представили выбранный эскиз. Минтранс планирует показать его позднее.

В июле министерство предложило россиянам выбрать оформление нового дорожного знака для специальных парковочных мест. Такие зоны хотят организовать возле школ, поликлиник, детских садов и торговых центров. Для голосования подготовили семь вариантов знака. Оно продолжалось до 14 августа.